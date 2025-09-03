Мурашко: Детская смертность в России за 10 лет снизилась более чем в два раза

За последнее десятилетие детская смертность в России сократилась более чем вдвое, а показатель младенческой смертности обновил исторический минимум, составив всего 3,6 промилле за первое полугодие текущего года. Такие данные привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Комплексный подход к охране здоровья матери и ребенка позволил обновить исторический минимум показателя младенческой смертности, составившего по итогам 2024 года 4,0 промилле, а за 6 месяцев 2025 года – 3,6 промилле! Детская смертность за последние десять лет снизилась более чем в два раза», – цитирует его слова ТАСС.