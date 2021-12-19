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Ру Тат
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Здоровье
19 декабря 2021  23:05

Мурашко: Covid-19 может протекать в тяжелой форме и у детей

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Дети болеют Covid-19 чуть легче, но тяжелые формы заболевания среди них все же встречаются. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде.

«Сейчас мы готовимся к проведению исследований в возрасте от 5 до 12 лет, мы видим, что дети болеют чуть легче, но, тем не менее, тяжелые формы встречаются», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее Минздрав страны зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат создан центром имени Гамалеи. Ученые отмечают, что по составу он похож на традиционный «Спутник V», однако оптимизирован под вакцинацию молодых людей до 17 лет.  

#коронавирус
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