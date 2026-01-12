Мурал в честь участника СВО Михаила Ермолина могут создать в Казани

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Возможность создания нового мурала в честь участника специальной военной операции обсуждается в Казани. Идею рассмотрели во время визита депутата Госдумы Ильи Вольфсона в гимназию №125, куда парламентарий приехал для оценки качества капитального ремонта, сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Вольфсон напомнил, что программа капитального ремонта школ реализуется с 2022 года по поручению Президента России Владимира Путина. Обновление школьной инфраструктуры по всей стране ведут партия «Единая Россия» и Минпросвещения совместно с регионами.

Финансирование осуществляется за счет федерального бюджета в рамках программы «Развитие образования» и партийного проекта «Новая школа». По данным депутата, к концу 2025 года в России были отремонтированы 5 635 школ.

Депутат пояснил, что намеренно посетил учебное заведение в середине учебного года – спустя несколько месяцев после завершения работ, чтобы оценить состояние здания в реальных условиях эксплуатации, а не сразу после ремонта. Для обсуждения результатов он пригласил подрядчика и представителя родительского комитета, чтобы все замечания и предложения можно было рассмотреть непосредственно на месте.

Гимназия №125 была построена в 1988 году и стала первой школой микрорайона Азино. Как отметил парламентарий, здание имело характерные для своего возраста проблемы – протечки кровли и продуваемые деревянные окна.

В ходе капитального ремонта полностью заменили кровлю и оконные блоки, отремонтировали холл, спортивный зал, кабинеты биологии, химии и физики, обновили инженерные сети, выполнили отделочные работы и закупили новую мебель. Столовую при этом не ремонтировали, так как ее модернизировали еще в 2019 году по городской программе школьных ресторанов – одной из первых в Казани.

По словам Вольфсона, результат работ заслуживает положительной оценки: ремонт выполнен качественно и в срок, и у родителей и администрации школы нет к нему претензий. Он также отметил, что между директором гимназии и подрядчиком сложились конструктивные и доверительные рабочие отношения, что для подобных проектов встречается нечасто.

Отдельное внимание депутат уделил школьной территории. Он подчеркнул, что она просторная и ухоженная, а хоккейной коробкой во внеурочное время пользуются жители близлежащих домов. В ходе общения с директором гимназии была вновь обсуждена идея размещения на территории школы коммерческих спортивных объектов в формате государственно-частного партнерства.

Предполагается, что в учебное время такие объекты будут бесплатны для школьников, а вечером смогут работать как спортивные секции для всех желающих. Инициативу поддержали руководство школы и представители родительского комитета, при этом наибольший интерес вызвала возможность создания площадки для падела, поскольку этим видом спорта увлечены многие учащиеся.

Вольфсон также рассказал о мемориальной зоне, посвященной выпускнику гимназии Михаилу Ермолину. Он служил подполковником и командиром реактивного артиллерийского дивизиона 126-й гвардейской бригады береговой обороны, имел позывной «Днепр».

Ермолин участвовал в боевых действиях в Чечне, Южной Осетии и Сирии, был награжден медалями Жукова, Суворова, «За отличие в военной службе» всех степеней, медалью «За службу на Северном Кавказе», нагрудным знаком и медалью участника сирийской кампании.

Посмертно он был удостоен ордена Мужества – во время специальной военной операции Ермолин спас 35 человек, выведя их из окружения под огнем, и погиб на следующий день при выполнении боевой задачи.

По словам депутата, в школе создан уголок памяти, а во дворе высажено дерево, которое мать Михаила Ермолина привезла из своего сада. Он отметил, что на фасаде гимназии есть подходящее место для памятного мурала в честь Героя, и выразил готовность содействовать реализации этой инициативы.

Вольфсон подчеркнул, что подвиг Михаила Ермолина должен сохраняться в памяти школы, города и всей страны.