Мурадов: Запад уже сожалеет, что не признал Крым российским раньше

Лидеры западных стран уже сожалеют, что не признали референдум в Крыму о вхождении в состав РФ раньше, до эскалации. Такое мнение высказал постпред Республики Крым при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

«Мы не раз подчеркивали, что непризнание российского статуса Крыма приведет в итоге к крупному кризису. Так это и случилось, — отметил Мурадов. — И сегодня многие западные политики уже с сожалением признают, что надо было признать итоги крымского референдума и не доводить дело до эскалации».

По его словам, можно сказать, что де-факто полуостров признается российской территорией, в том числе западными государствами, уже никто на Западе не ставит это под сомнение.

«Вопрос в том, как продвигается эта тема с точки зрения юридической», — сказал Мурадов.

По его мнению, в этом направлении предстоит долгосрочная работа на уровне Правительства РФ. Он считает, что «„закусивший удила“ Запад будет поощрять нанесение ударов по Крыму, пока не поймет, что доктрина ядерного сдерживания будет поставлена Россией в практическую плоскость».