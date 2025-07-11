Мурад Мусаев объяснил важность Суперкубка России для «Краснодара»

Фото: fckrasnodar.ru

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился комментариями на сегодняшней пресс-конференции на «Ак Барс Арене», посвященной грядущему финалу Суперкубка России с ЦСКА.

«Суперкубок — это большой праздник, где встречаются лучшие команды сезона. Для нас это шанс завоевать еще один трофей, это мотивация. С нетерпением ждем завтрашний матч, постараемся порадовать болельщиков и сделать еще один шаг к своей мечте», – сказал наставник.

Напомним, Суперкубок России 2025 года пройдет в Казани. Это уже второй раз за три года, когда турнир принимает столица Татарстана. Ранее в Казани под эгидой Суперкубка играли ЦСКА и «Зенит» (0:0, 5:4 по пен.) в 2023 году.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится завтра, 12 июля, в 18:00 по мск.