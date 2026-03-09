Мурад Мусаев: «Нам не нужно смотреть, как играют наши конкуренты»

Фото: rubin-Kazan.ru

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

«Нам вообще не нужно смотреть на то, как играют наши конкуренты. Наша задача – хорошо делать свою работу, меньше туда обращать внимания, больше обращать внимания на себя», – сказал Мусаев на пресс-конференции.

После 20 туров «Краснодар» продолжает занимать первое место в таблице РПЛ. Если бы «быки» вчера победили «Рубин», их отрыв от петербуржцев составил бы 4 очка. Ведь ранее «Зенит» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2.