МУП «Водоканал» достает из канализации 9 тонн мусора в сутки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Предметы гигиены, средства защиты, продукты питания, вилки, игрушки и даже сотовые телефоны выбрасывают жители Казани в унитазы. Сотрудники казанского «Водоканала» с начала года извлекли из канализации 2684 кубометра мусора. Об этом журналистам рассказали сегодня в ходе пресс-тура на объекты МУП «Водоканал».

«Мы сейчас находимся на одной из крупных канализационных станций Казани, таких КНС у нас в общей сложности 108. Сюда приходят стоки от пятой части города. Здесь происходит первичная очистка от мусора стоков, которые сбрасываются нашими жителями», – сообщил начальник Управления канализационного хозяйства МУП «Водоканал» Марат Сибгатуллин.

Марат Сибгатуллин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специалисты «Водоканала» вынуждены доставать из канализации около 9 тонн различного мусора в сутки. Мусор извлекают аварийные бригады по заявкам, а также собирают на канализационных насосных станциях и городских очистных сооружениях. На работу по устранению засоров и прочистке канализационной системы ежегодно тратятся десятки миллионов рублей, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры.

«Засоры на сетях канализации приводят к поломкам дорогостоящего насосного оборудования. Сотрудники вылавливают хозбытовой мусор – все то, чем пользуются наши жители в обычной жизни. Нельзя сбрасывать хозбытовой и твердый мусор, остатки пищи», – отметил Сибгатуллин.

За девять месяцев аварийные бригады устранили более 12,8 тыс. засоров в системе водоответдения. Статистика выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года, когда было устранено более 11,8 тыс. засоров.

«От 40 до 50 засоров происходит в сутки по Казани. Вышли из строя 38 насосных агрегатов с дальнейшим ремонтом. Суммарные убытки составляют миллионы рублей», – заметил Сибгатуллин.

Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий по самотечным сетям поступают в канализационные насосные станции. Там происходит первичная фильтрация – при помощи специальных решеток отсеивают крупный мусор, который в дальнейшем вывозят на полигоны.

Затем сточные воды приходят на городские очистные сооружения в приемную камеру, в камеру смешения, усреднения и перемешивания, откуда поступают в здание решеток № 1-2.

Решетки удаляют из воды крупный мусор, который складируется в контейнере и впоследствии транспортируется на полигон ТБО. Далее сточная вода проходит через песколовки, где осаждается песок, промывается сепараторами песка, песок складируется и используется вторично.