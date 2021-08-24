Метроэлектротранс: В Казани необходимо запретить движение такси по «выделенке»

Довольно часто по вине водителей такси происходят крупные аварии с участием автобусов и прочих видов общественного транспорта, рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан-24». Также из-за таксистов, которые ездят по специально выделенным полосам, на дорогах образуются пробки.

«Да, у нас закон предусматривает возможность допуска такси на полосы для движения общественного транспорта, но не обязывает перемещаться именно по ним. Мы имеем возможность сами регулировать ситуацию на уровне субъекта и на уровне города <...> Я часто об этом говорил и буду требовать этого в дальнейшем», — заявил Абдулхаков.

При этом руководитель Метроэлектротранса уверен, что инициатива по возможному запрету на движение такси по «выделенкам» не обязательно должна исходить от Госсовета РТ или казанской мэрии.

«Для этого достаточно решения, согласованного с ГИБДД», — подчеркнул Абдулхаков

Так, водителям такси уже воспрещается перемещаться по полосе общественного транспорта возле торгового центра KazanMall на улице Павлюхина. Абдулхаков объяснил это тем, что перевозчики стояли прямо на полосе и препятствовали движению транспорта, в связи с чем у троллейбусов слетали штанги.