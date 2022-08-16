Мунир Гафиятуллин: «Форум „Сообщество“ в Казани повысит качество социальных проектов»

На следующей неделе татарстанская столица станет местом проведения федерального форума «Сообщество», посвященного взаимодействию некоммерческих организаций (НКО), государства и бизнеса. Участники форума смогут обменяться накопившимся опытом, что положительно повлияет на качество разработки новых социальных проектов. Об этом «Татар-информу» рассказал замглавы Общественной палаты Татарстана Мунир Гафиятуллин.

Он отметил, что форум организован Общественной палатой России, и проходит на регулярной основе в разных регионах страны. Форум является открытой площадкой для знакомства, обмена опытом и взаимодействия гражданских активистов с представителями органов власти бизнеса.

«Это настоящая рабочая площадка для всестороннего диалога между обществом, бизнесом и властью. Она помогает повышать качество разработки и воплощать в жизнь социальные проекты. „Сообщество“ позволяет гражданам поднимать для обсуждения волнующие их проблемы, а также вопросы работы некоммерческих организаций и сообществ», — пояснил Мунир Гафиятуллин.

По словам собеседника агентства, сегодня в Татарстане насчитывается свыше 5 тыс. некоммерческих организаций. При этом лишь около 200 из них являются социально ориентированными.

«Эти цифры говорят о необходимости активизации работы с социальными НКО, нужно помогать их дальнейшему развитию. Их роль очень важна, поскольку такие организации занимаются непосредственной помощью людям, работой с многодетными семьями, помощью больным детям и многим другим», — подчеркнул Мунир Гафиятуллин.

Он отметил высокую значимость проведения форума «Сообщество» в Татарстане — регионе с традиционно сильным и развитым некоммерческим сектором. Площадка события позволит обменяться опытом республики с другими регионами и познакомиться с актуальными трендами в сфере НКО.