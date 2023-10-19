Муниципальным служащим в Татарстане отменили квалификационный экзамен для присвоения классных чинов. Законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе, приняли депутаты на 48-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроектом предусматривается отмена необходимости проведения квалификационного экзамена в целях присвоения классных чинов муниципальной службы», – сказала депутат Ольга Воронова, представляя документ.

Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина должно быть принято в срок не позднее одного месяца со дня внесения представления о его присвоении со всеми необходимыми документами.