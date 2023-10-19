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Муниципальным служащим в Татарстане отменили квалификационный экзамен
Муниципальным служащим в Татарстане отменили квалификационный экзамен для присвоения классных чинов. Законопроект, которым вносятся изменения в Кодекс РТ о муниципальной службе, приняли депутаты на 48-м заседании Госсовета РТ.
«Законопроектом предусматривается отмена необходимости проведения квалификационного экзамена в целях присвоения классных чинов муниципальной службы», – сказала депутат Ольга Воронова, представляя документ.
Решение о присвоении муниципальному служащему классного чина должно быть принято в срок не позднее одного месяца со дня внесения представления о его присвоении со всеми необходимыми документами.
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