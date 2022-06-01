Муниципальные служащие Мамадыша получили денежные сертификаты за рождение детей

Фото: пресс-служба Мамадышского района РТ

В Международный день защиты детей муниципальным служащим Мамадыша вручили сладкие подарки и денежные сертификаты за рождение малышей в 2021 и 2022 годах. Об этом «Татар-информу» рассказала пресс-секретарь администрации Гульназ Кадирова, которая сейчас также находится в декретном отпуске.

«Прибавление произошло в 14 семьях, в том числе родителями стали четыре главы сельских поселений. Одна семья приобрела статус многодетной. Всего за этот период родились шесть девочек и восемь мальчиков», — поделилась собеседница агентства.

Новоиспеченным родителям подарили благодарственные письма с поздравлениями, подарочные сертификаты номиналом 5 тыс. рублей на покупку бытовой техники для дома, цветы и сладкие подарки.

Чествование родителей, занятых на муниципальной службе, прошло в мамадышском ЗАГСе впервые. Глава района Анатолий Иванов, обращаясь к присутствующим, поставил задачу «не сбавлять обороты», а виновники торжества назвали его в шутку «крестным отцом».