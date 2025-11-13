Муниципальным служащим из новых регионов представили достижения Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана муниципальным служащим из новых регионов РФ, а также из Крыма рассказали о методах привлечения инвестиций и участии в госпрограммах, а также показали знаковые объекты муниципалитета. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

В молодежном центре «Порт» глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев встретился с представителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым.

Михаил Афанасьев поведал гостям о потенциале района, как промышленном, так и человеческом, и познакомил их с командой муниципалитета, которая отслеживает все аспекты жизни Зеленодольска.

Об экономике района рассказала первый заместитель руководителя исполкома муниципалитета Анастасия Бауэр. Здесь работают 20 индустриальных парков, объем инвестиций составляет около 30 млрд рублей в год. Активно ведется строительство, создаются условия для комфортного труда и отдыха. Все эти аспекты вызвали большой интерес у гостей.

«Вам сложнее кратно, чем нам, но я хочу, чтобы страна была сильной, а качество жизни было лучше», – заявил руководитель муниципалитета.

Муниципальным служащим с новых территорий сообщили о строительстве нового спортивного комплекса «Физра», который планируется запустить в апреле следующего, 2026 года. Микрорайон активно растет в сторону Казани. Тут живет много семей с детьми, которых необходимо дополнительное образование. Объект строится в рамках частно-государственного партнерства: в него вложены деньги как федеральные, республиканские, муниципальные, так и частного инвестора.

На первом этаже спорткомплекса разместят футбольное и баскетбольное поле и зал для паддл-тенниса, а на втором – залы для фитнеса, йоги, танцев, многофункциональные помещения. Гости вникали в детали, рассматривая возможность строительства таких спортивных сооружений в своих муниципалитетах.

Представителей новых территорий в Зеленодольске впечатлили новостройки, качественные дороги и подход к сохранению недавно появившихся общественных пространств. В парке «Березовая роща» главный архитектор Дамир Шакиров раскрыл возможности видеонаблюдения, а главный агроном Наталья Ячанова объяснила, как построен технологический цикл ухода за этим и другими городскими парками.

«Любим нашу ЛНР и надеемся, что скоро сможем это воплотить и у нас. Республика Татарстан у нас закреплена за некоторыми районами, помогает очень, и мы надеемся, что скоро сможем это опыт применить у себя», – подчеркнула депутат Народного Совета Луганской народной республики Антонина Мушкова.

«Мы приехали в Зеленодольск, чтобы перенять лучшее – а у вас его немало. Это хорошие наработки, мы надеемся воплотить их в нашем муниципальном образовании», – заметил Роман Лысенко, председатель Совета городского округа Толчинска на Луганщине.