Муниципальные власти Татарстана помогут гражданам оформить в собственность гараж и землю, на которой он находится. Соответствующий законопроект приняли парламентарии на 26-м заседании Госсовета РТ.

Депутат Азат Хамаев рассказал, что, согласно законопроекту, органы местного самоуправления поселений, городских или муниципальных округов вправе выявлять жителей, имеющих гаражи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

«И могут оказывать содействие гражданам в приобретении прав на гаражи и на земельные участки, на которых они расположены, – отметил он. – Это касается только некапитальных строений – гаражей без фундамента, ракушек. Определен перечень документов на эти гаражи. Человек не сам будет бегать, решать вопрос будет соответствующий орган. А капитальные строения касаются закона о “гаражной амнистии”».

Парламентарий добавил, что представители муниципальной власти при необходимости помогут с поиском правоутверждающих документов в архивах и пояснят порядок оформления.

Кроме того, законопроект предусматривает внесение изменений в Земельный кодекс РТ. Предполагается, что Кабинет Министров РТ будет определять порядок утверждения органами местного самоуправления схем размещения гаражей – некапитальных сооружений, а также стоянки средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.