Муниципальные районы сразятся за «Культурную столицу Татарстана»

Муниципальные районы РТ презентуют культурную программу в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана».

Гости мероприятий смогут ознакомиться с уникальным культурным кодом каждого муниципалитета через историко-культурные выставки, выступления творческих коллективов, презентации туристических маршрутов, национальной кухни и народных художественных ремесел.

На этой неделе программа будет представлена жителям Балтасинского, Чистопольского и Мамадышского районов. На следующей неделе пройдут мероприятия в Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Азнакаевском и Кайбицком районах.

В последнюю неделю сентября в своих культурых центрах ждут алькеевцев, челнинцев, пестречинцев, тукаевцев и новошешминцев.

Конкурс проводится по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова на различных площадках с 22 апреля по 1 ноября этого года. В этом году он посвящен объявленному в России Году семьи.