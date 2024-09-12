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Муниципальные районы сразятся за «Культурную столицу Татарстана»
Муниципальные районы РТ презентуют культурную программу в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана».
Гости мероприятий смогут ознакомиться с уникальным культурным кодом каждого муниципалитета через историко-культурные выставки, выступления творческих коллективов, презентации туристических маршрутов, национальной кухни и народных художественных ремесел.
На этой неделе программа будет представлена жителям Балтасинского, Чистопольского и Мамадышского районов. На следующей неделе пройдут мероприятия в Заинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Азнакаевском и Кайбицком районах.
В последнюю неделю сентября в своих культурых центрах ждут алькеевцев, челнинцев, пестречинцев, тукаевцев и новошешминцев.
Конкурс проводится по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова на различных площадках с 22 апреля по 1 ноября этого года. В этом году он посвящен объявленному в России Году семьи.
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