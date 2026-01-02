Муниципальные парковки в Казани очистят от снега в ночь со 2 на 3 января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Коммунальные службы Казани проведут комплексную уборку снега на территориях муниципальных парковок в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы будут вестись поэтапно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для движения транспорта. Автомобилистов просят заранее освободить парковочные места на период работы спецтехники.

График очистки стартует вечером 2 января. С 21:00 до 23:00 снег уберут на парковочной зоне №268, расположенной на улице Шигабутдина Усманова. Работы затронут нечетную сторону улицы на участке от пересечения с улицей Декабристов до улицы Энергетиков.

Далее, в период с 21:00 2 января до 06:00 3 января, снегоуборочная техника переместится на другие муниципальные парковки согласно утвержденному плану: