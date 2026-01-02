Муниципальные парковки в Казани очистят от снега в ночь со 2 на 3 января
Коммунальные службы Казани проведут комплексную уборку снега на территориях муниципальных парковок в ночь со 2 на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Работы будут вестись поэтапно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для движения транспорта. Автомобилистов просят заранее освободить парковочные места на период работы спецтехники.
График очистки стартует вечером 2 января. С 21:00 до 23:00 снег уберут на парковочной зоне №268, расположенной на улице Шигабутдина Усманова. Работы затронут нечетную сторону улицы на участке от пересечения с улицей Декабристов до улицы Энергетиков.
Далее, в период с 21:00 2 января до 06:00 3 января, снегоуборочная техника переместится на другие муниципальные парковки согласно утвержденному плану:
- ул.Сибгата Хакима, местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул.Абсалямова до пересечения с ул. Мусина (парковочная зона №147);
- ул.Абсалямова, местный проезд, четная сторона улицы, от пересечения с ул.Сибгата Хакима до пересечения с ул.Чистопольской (парковочная зона №147);
- ул.Абсалямова, местный проезд, нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Сибгата Хакима до пересечения с ул.Чистопольской, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Чистопольской до пересечения с Проспекта Ямашева (парковочные зоны №166, 207, 208);
- ул.Меридианная, четная сторона улицы, возле дома №6 по ул.Меридианной (парковочная зона №167);
- ул.Пушкина, нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Профессора Нужина до пересечения с ул.Профсоюзной (парковочная зона №102);
- ул.Дзержинского, четная сторона улицы, от пересечения с ул.Чернышевского до пересечения с ул.Кави Наджми, со стороны парка «Черное Озеро»; вдоль дома №16 по ул.Дзержинского; обе стороны улицы, от пересечения с ул.Кави Наджми до пересечения с ул.Лобачевского (парковочная зона №117);
- ул.Театральная, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Дзержинского до пересечения с ул.Большой Красной (парковочная зона №110);
- площади Свободы, по ул.Карла Маркса, от пересечения с ул.Пушкина до пересечения с ул.Театральной (парковочная зона №110);
- ул.Пушкина, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Большой Красной до пересечения с ул.Бассейной (парковочная зона №110);
- ул.Толстого, вдоль дома №67 по ул.Большой Красной (парковочная зона №322);
- ул.Нариманова, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Татарстан до пересечения с ул.Парижской Коммуны (парковочная зона №104);
- ул.Нариманова, нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Парижской Коммуны до дома №63 по ул.Нариманова (парковочная зона №104);
- ул.Нариманова, нечетная сторона улицы, от пересечения с ул.Тази Гиззата до пересечения с ул.Чернышевского (парковочная зона №104);
- ул.Нариманова, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Галиаскара Камала до пересечения с ул.Межлаука (парковочная зона №104);
- ул.Тази Гиззата, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Лево-Булачной до пересечения с ул.Гаяз Исхаки, четная сторона улицы, от пересечения с ул.Гаяз Исхаки до пересечения с ул.Бурзана Шахиди, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Бурхана Шахиди до пересечения с ул.Ямской (парковочная зона №120).