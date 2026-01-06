Муниципальные парковки в Казани очистят от снега в ночь с 6 на 7 января

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ночь с 6 на 7 января в Казани пройдет уборка снега на муниципальных парковках города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы будут проводиться поэтапно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Водителей просят заранее убрать автомобили с парковочных мест.

С 21:00 до 5:00 уборка будет проводиться на парковках по ул. Адоратского, ул. Хусаина Ямашева, ул. Короленко и ул. Бондаренко.

С 21:00 до 6:00 будут очищать парковочные зоны на ул. Миславского, Чернышевского, Курашова, Муштари, Пушкина, Щапова, Университетской и Ипподромной.

С 21:00 до 23:00 работы пройдут на парковке №185 на ул. М.Вахитова, вдоль дома №55кВ.

С 21:00 до 5:00 снег уберут на ул. Бондюжской, ул. Искра, ул. Родина, ул. Сеченова, ул. Спортивной и ул. Шурыгина.

Муниципальные службы просят водителей учитывать график уборки и временно переместить автомобили с обозначенных парковок.