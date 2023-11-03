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Муниципальные парковки в Казани 4, 5 и 6 ноября будут работать бесплатно
В предстоящие выходные муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы. Об этом Комитет по транспорту сообщил в своем телеграм-канале.
«Согласно постановлению исполнительного комитета г. Казани „О работе муниципальных парковок“ 4, 5 и 6 ноября 2023 года, муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети, будут работать без взимания платы», — сказано в публикации.
Отмечается, что исключением будут подземный паркинг на станции метро «Авиастроительная» и перехватывающая плоскостная парковка по ул. Вахитова.
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