Муниципальные парковки Татарстана планируют сделать бесплатными для электротранспорта

Минпромторг Татарстана прорабатывает возможность введения бесплатной парковки электромобилей на всех муниципальных парковках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на слова своего руководителя Олега Коробченко.

Помимо этого, прорабатывается вопрос о введении льготного транспортного налога для этого вида автомобилей.

Также для развития электротранспорта в Татарстане установят еще 20 зарядных станций. Отметим, что сейчас их в республике 158.

​«На 2023 год мы хотим сделать акцент на федеральные и региональные дороги, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение электромобилей по всей территории Татарстана», – сказал Коробченко.

