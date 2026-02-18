news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 февраля 2026 12:07

Муниципальные парковки Казани в февральские праздники будут бесплатными

Читайте нас в
Телеграм
Муниципальные парковки Казани в февральские праздники будут бесплатными
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 23 февраля, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

В столице Татарстана в праздничные дни городские парковки работают на безвозмездной основе.

Кроме того, муниципальные парковки Казани бесплатны по субботам и воскресеньям, а также в ночное время (с 19:00 до 08:00) в будни. Соответственно, в февральские праздники все три дня городские парковки будут бесплатными.

#муниципальные парковки казани #бесплатная парковка #парковки в казани #парковки #парковка #паркинги #Казань #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

Начало месяца Рамадан в Татарстане остается неизменным – 18 февраля после захода солнца

17 февраля 2026
Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

18 февраля 2026