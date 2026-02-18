Муниципальные парковки Казани в февральские праздники будут бесплатными

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 23 февраля, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.

В столице Татарстана в праздничные дни городские парковки работают на безвозмездной основе.

Кроме того, муниципальные парковки Казани бесплатны по субботам и воскресеньям, а также в ночное время (с 19:00 до 08:00) в будни. Соответственно, в февральские праздники все три дня городские парковки будут бесплатными.