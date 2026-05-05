Общество 5 мая 2026 10:06

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая включительно

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 11 мая, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Это связано с празднованием Дня Победы.

В 2026 году 9 мая приходится на субботу, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 11 мая. Таким образом, в течение всех праздничных выходных плата за размещение автомобилей на городских парковочных зонах взиматься не будет.

Напомним, что в столице Татарстана муниципальные парковки традиционно работают бесплатно по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. В будни плата за парковку не требуется в ночное время – с 19:00 до 08:00.

#парковки в казани #муниципальные парковки казани #бесплатные парковки #паркинги #День Победы #9 мая #парковочные места
