Общество 4 марта 2026 12:46

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 7 по 9 марта включительно

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 9 марта, муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно. Это связано с празднованием Международного женского дня.

В 2026 году 8 марта приходится на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, в течение всех праздничных выходных плата за размещение автомобилей на городских парковочных зонах взиматься не будет.

Напомним, что в столице Татарстана муниципальные парковки традиционно работают бесплатно по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. В будни плата за парковку не требуется в ночное время – с 19:00 до 08:00.

