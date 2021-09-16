Муниципальные учреждения молодежной политики РТ получат 50 млн рублей грантов

В Татарстане пройдет грантовый конкурс для муниципальных учреждений молодежной политики, по результатам которого будут распределены 50 млн рублей грантов. Предполагается, что он начнется через месяц. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Я думаю, что еще месяц нам нужен на подготовку, затем мы объявим конкурс. Он будет исключительно для учреждений молодежной политики. Обязательное условие — молодежь должна самостоятельно формировать заявку», — пояснил собеседник агентства.

Министр подчеркнул, что идея создания такого конкурса была поддержана Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. По мнению Сулейманова, эти средства могут стать хорошим подспорьем в реализации идей, которые выдвигают работающие в районах учреждения молодежной политики.