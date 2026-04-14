Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

За последние четыре года количество муниципальных мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в Республике Татарстан выросло более чем вдвое, достигнув 3 082 по состоянию на 1 апреля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Ведомство не только ведет учет принимаемых муниципальных актов по установлению мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, но и оказывает методическую помощь в их разработке и совершенствовании.

«Если в конце 2022 года мы фиксировали 1 360 мер поддержки, то сегодня их уже более трех тысяч. Это наглядно демонстрирует, насколько важным приоритетом для нашей республики является забота о защитниках Отечества», – отметил заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«Важно, что эта поддержка затрагивает все ключевые сферы жизни – от налоговых льгот до образования детей и психологической помощи», – добавил замминистра.

В муниципальный регистр включены сведения о 16 видах помощи, среди которых наибольшее распространение получили освобождение от уплаты средств самообложения граждан, льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Особое внимание в республике уделяется поддержке детей участников СВО – это бесплатное питание в школах, освобождение от платы за детские сады, приоритетное право на получение путевок в лагеря и внеочередное зачисление в образовательные учреждения.

По словам заместителя министра юстиции, больше всего видов поддержки участникам СВО предлагают в Елабужском и Менделеевском районах – здесь доступны одиннадцать различных льгот и программ помощи. В Казани, Актанышском, Альметьевском и Кайбицком районах семьи военнослужащих могут воспользоваться десятью видами поддержки.

Вся информация о мерах поддержки доступна для граждан на сайте Управления Минюста России по Республики Татарстан.