Экономика 9 февраля 2026 13:03

Муниципалитеты Татарстана с начала года получили 12,2 млрд рублей трансфертов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На 9 февраля текущего, 2026 года в бюджеты муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 12,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета региона предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, напомнили в ведомстве.

К данному моменту муниципальные бюджеты получили 0,2 млрд рублей дотаций, 5,1 млрд рублей субсидий и 6,9 млрд рублей субвенций.

