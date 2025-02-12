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Экономика 12 февраля 2025 07:00

Муниципалитеты Татарстана с начала года получили 10,6 млрд рублей трансфертов

Муниципалитеты Татарстана с начала года получили 10,6 млрд рублей трансфертов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На 11 февраля текущего года в бюджеты муниципальных образований Татарстана из республиканского бюджета поступили межбюджетные трансферты на сумму 10,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета региона предоставляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, напомнили в ведомстве.

В частности, муниципальные бюджеты получили 0,2 млрд рублей дотаций, 4,6 млрд рублей субсидий, 5,8 млрд рублей субвенций и 0,8 млн рублей иных межбюджетных трансфертов.

#межбюджетные трансферты #Минфин РТ
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