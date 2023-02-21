Муниципалитеты Татарстана представят на конкурсе свою культуру и туристические маршруты

Министерство культуры Татарстана объявило о конкурсе среди муниципалитетов РТ на котором они представят свою культуру и туристические маршруты. Об этом сообщила глава ведомства Ирада Аюпова на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Достаточно часто мы слышим, что для жизни муниципальных районов и столицы республики очень значимой была организация творческих десантов муниципальных учреждений, и в этом году мы решили возродить эту традицию, но в формате конкурса», — заметила министр.

Дни культуры муниципальных районов в Казани стартуют 31 марта в Доме дружбы народов Татарстана — свою программу представит Лениногорский район. В течение года все муниципальные районы республики представят свою культуру и туристические маршруты.

«Самое главное — чтобы это был не просто концерт, а еще и знакомство с традициями и праздниками районов. Мы надеемся, что каждый район сможет представить свою фишку в рамках этого конкурса, чем привлечет людей со всей республики на свои праздники», — пояснила Аюпова.

По итогам конкурса район, признанный победителем, получит грантовую поддержку в размере 3 млн рублей на развитие и модернизацию культурных учреждений.