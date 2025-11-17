news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 17 ноября 2025 16:41

Муниципалитеты Татарстана получат полномочия по учету реабилитированных граждан

Читайте нас в
Телеграм

С 1 января 2026 года в Татарстане вступает в силу закон № 74-ЗРТ, который наделяет муниципальные районы и городские округа полномочиями по постановке на учет реабилитированных граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщила пресс-служба Государственного Совета РТ.

Согласно документу, органы местного самоуправления будут принимать заявления, оформлять учет и вести реестры граждан, подпадающих под действие закона.

Норма связана с ранее принятыми изменениями в закон «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». В соответствии с поправками, также вступающими в силу 1 января 2026 года, реабилитированные граждане и члены их семей смогут быть признаны нуждающимися в жилье, если они утратили его в результате репрессий и возвращаются в населенные пункты, где проживали до их применения.

#госсовет рт #законодательство РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

ФНС предупредила о начислении пени со 2 декабря за неуплату налогов

16 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025