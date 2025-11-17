Муниципалитеты Татарстана получат полномочия по учету реабилитированных граждан

С 1 января 2026 года в Татарстане вступает в силу закон № 74-ЗРТ, который наделяет муниципальные районы и городские округа полномочиями по постановке на учет реабилитированных граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщила пресс-служба Государственного Совета РТ.

Согласно документу, органы местного самоуправления будут принимать заявления, оформлять учет и вести реестры граждан, подпадающих под действие закона.

Норма связана с ранее принятыми изменениями в закон «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». В соответствии с поправками, также вступающими в силу 1 января 2026 года, реабилитированные граждане и члены их семей смогут быть признаны нуждающимися в жилье, если они утратили его в результате репрессий и возвращаются в населенные пункты, где проживали до их применения.