Муниципалитеты Татарстана отправили в зону СВО гуманитарных грузов на 3,5 млрд рублей

В общей сложности муниципалитеты Татарстана доставили в зону СВО гуманитарных грузов на сумму более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Продолжается сбор гуманитарной помощи, в котором участвуют региональные отделения всех парламентских партий, общественные организации, предприятия и учреждения, граждане нашей республики», – заявил глава Правительства РТ.

Песошин добавил, что татарстанские строители, медики, социальные работники и волонтеры активно участвуют в восстановлении мирной жизни в подшефных городах – Лисичанск и Рубежное.

Он поблагодарил предприятия, представителей бизнеса, муниципалитеты, депутатов и жителей республики за поддержку участников СВО и их семей, а также новых регионов.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.