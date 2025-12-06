Муниципалитеты Татарстана отметили в «Сенеже»

Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований РТ

На Форуме-выставке муниципальных практик «Большие решения малой родины», проходящего в Московской области, в Мастерских управления «Сенеж», наградили победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди отмеченных оказались и главы районов Татарстана, проекты которых вошли в число победителей, сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований РТ.

Награды вручены главе Апастовского района Айрату Зиганшину, главе Муслюмовского района Альберту Хузину и главе Новошешминского района Егору Тарнавскому.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» второе место в I категории получило муниципальное образование «Поселок городского типа Апастово» Апастовского муниципального района РТ.

В номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город» первое место в II категории заняло Муслюмовское сельское поселение Муслюмовского района РТ.

В номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» пятое место в II категории заняло Табар-Черкийское сельское поселение Апастовского района РТ.

В свою очередь в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» четвертое место в II категории присуждено Новошешминскому сельскому поселению Новошешминского района РТ.

Мероприятие организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РТ.

В этом году на конкурс поступило более тысячи проектов из 80 регионов страны. Победителями признаны 50 лучших муниципальных инициатив из 30 субъектов Федерации. Правительство России утвердило распределение дотаций в объеме 1 млрд рублей, которые будут направлены на развитие территорий и поощрение команд, воплотивших в жизнь передовые решения.

Больше всего дотаций будет направлено в Новгородскую область – 105 млн рублей, Амурскую и Тюменскую области – по 70 млн рублей, Республику Татарстан – 68 млн рублей, Московскую и Свердловскую области – по 60 млн рублей. Максимальный грант для муниципалитетов равняется 50 млн рублей, минимальный – 3 млн.