Муниципалитеты России и стран БРИКС+ начнут сотрудничество в Казани

На Форуме городов стран БРИКС+ в Казани запланировано подписание соглашений о сотрудничестве Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В результате организация впервые будет выведена на международный уровень, заявляет «Коммерсантъ» со ссылкой на сопредседателя ВАРМСУ Ирину Гусеву.

На форуме в Казани будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Бразильской ассоциацией муниципалитетов, Южноафриканской ассоциацией местного самоуправления и Ассоциацией городов Эфиопии.

«Впервые в истории организации начинается сотрудничество и обмен опытом на международном уровне. В российских муниципалитетах накоплен большой опыт, много интересных управленческих практик в экономике, образовании, культуре, экологии», — прокомментировала Гусева.

По ее словам, выход на новый уровень позволит странам лучше узнать Россию, ее традиции, культуру, ценности. Это, в свою очередь, поможет повысить эффективность внедрения практик, нацеленных на развитие муниципалитетов.

Помимо этого, будут подписаны соглашения непосредственно между муниципалитетами. Так, Казань подпишет документ о сотрудничестве и побратимстве с Циндао, КНР, а Елабужсий район — с Кызылординской областью, Казахстан.

Ожидается, что в форуме примут участия порядка 200 глав городов, вице-мэров, а также руководителей муниципалитетов из 21 страны.