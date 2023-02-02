Муниципалитеты Абхазии и Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве

Высокогорский, Тетюшский и Заинский районы Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве с Сухумским, Гагрским и Гудаутским районами Абхазии. Встреча представителей татарстанских муниципалитетов с абхазской делегацией состоялась накануне в Совете муниципальных образований РТ.

Начиная встречу, председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин рассказал делегатам о системе местного самоуправления, выстроенной в Татарстане. Были упомянуты структура органов муниципальной власти, реализация республиканских и национальных программ, программа самообложения и выделение муниципалитетам грантов для решения актуальных проблем.

Выступающий затронул и такие вопросы, как укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления, работа ТОСов, конкурсы для СМИ и муниципальных служащих, обучение и повышение квалификации муниципальных служащих.

В свою очередь вице-премьер — министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган сообщила о социально-экономическом состоянии страны и деятельности местного самоуправления. О точках роста, существующих в муниципалитетах Абхазии, поведали представители администраций Сухумского, Гагрского, Гудаутского и других районов.

Затем состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах между муниципальными образованиями республик.

Документы подписали глава администрации Сухумского района Абхазии Алхас Читанава и глава Высокогорского района Татарстана Равиль Хисамутдинов, первый заместитель главы Гагрского района Адамур Цишба и глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа и заместитель главы Заинского района Петр Уразайкин.

Подписанные соглашения предполагают сотрудничество на всех уровнях муниципальной власти, в том числе обмен информацией, участие в совместной разработке предложений, затрагивающих интересы местного самоуправления, и многое другое.

Накануне в рамках запланированной программы делегаты также посетили Технополис «Химград», город Иннополис, остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий мужской монастырь.