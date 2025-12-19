Муниципалитетам Татарстана направили 86,9 млрд рублей межбюджетных трансфертов

В соответствии с законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов» муниципальным образованиям республики предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

Средства из бюджета Татарстана направляются в местные бюджеты в форме дотаций, субсидий, субвенций, а также иных межбюджетных трансфертов.

На данный момент муниципальным образованиям республики уже перечислены межбюджетные трансферты на общую сумму 86,9 млрд рублей. Из них 2,1 млрд рублей составляют дотации, 26,9 млрд рублей – субсидии, 47,4 млрд рублей – субвенции, еще 10,5 млрд рублей направлены в виде иных межбюджетных трансфертов.