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Экономика 16 августа 2024 15:34
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Мультисим от билайн бизнес: беспроводной интернет там, где нужно

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Рассказываем о сервисе, который выручает, когда нужен надёжный интернет срочно и в нестандартных условиях.

Видеонаблюдение, платёжные терминалы, учётные и системы для взаимодействия с клиентами (CRM) — эти и сотни других инструментов для бизнеса требуют подключения к интернету. Однако многие компании и предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда провести оптоволоконный кабель до магазина, кафе или площадки для мероприятия слишком сложно, дорого, а иногда и невозможно.

Вот лишь несколько примеров, когда «провод не вариант»:

  • в торговом или бизнес-центре один провайдер с высокими ценами;
  • торговая точка расположена посередине большого пространства, например, фудкорта или парка;
  • объект постоянно меняет местоположение (фудтраки, трейлеры, строительные городки);
  • бизнес расположен далеко от основной инфраструктуры (АЗС, турбазы, пансионаты и т.д.);
  • интернет нужен на временной локации (концертные площадки, конференц-залы) и др.

В таких нестандартных случаях на помощь приходит сервис «Мультисим» от билайн. Этим решением пользуются как крупные ритейлеры, сети АЗС и точки общественного питания, так и малый бизнес.

Как работает Мультисим

Внешне Мультисим напоминает обычный маршрутизатор, в который установлены несколько сим-карт разных операторов. На основе сигналов мобильных сетей Мультисим создаёт фиксированный интернет-канал со скоростью до 30 Мбит/с.

Есть два варианта решения:

  1. «Мультисим. Резервирование» использует мобильные сети поочерёдно, переключаясь между сим-картами в зависимости от силы сигнала в данный момент.
  2. «Мультисим. Балансировщик» объединяет сигналы нескольких сотовых сетей в единый канал передачи данных.

В обоих случаях компании получают надёжный и стабильный интернет-канал, который можно использовать как основное или резервное соединение.

В чём плюсы услуги Мультисим

«Мультисим» от билайн бизнес помогает компаниям быть более независимыми и не привязываться к одному провайдеру. Вот основные преимущества:

  • фиксированное соединение: скорость и ёмкость интернет-канала позволяют подключать видеонаблюдение, передавать тяжёлые файлы, организовывать беспроводные сети и т.д;
  • решение под ключ: специалисты билайн бизнес выполняют полный комплекс работ по настройке, подключению и обслуживанию оборудования, которое предоставляется в составе услуги;
  • быстрое включение: используйте Мультисим, чтобы одновременно подключить несколько объектов по разным адресам и не зависеть от условий разных провайдеров;
  • единый счёт: услуги в рамках сервиса Мультисим оплачиваются в формате «одного окна»;
  • тестовый период: проверить, как работает «Мультисим резервирование» на конкретном объекте можно в течение 14 дней бесплатно.

Подключить сервис можно на beeline.ru.

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#билайн #интернет
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