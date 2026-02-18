Мультимодальный маршрут из Казани организуют на фестиваль «Свияжская Масленица»

Пригородная пассажирская компания «Содружество» 22 февраля организует мультимодальный маршрут на фестиваль «Свияжская Масленица». Электрички доставят пассажиров до станции Свияжск, а оттуда до острова-града их довезет автобус, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Из Казани пригородные поезда отправятся в 7:37, 10:23, 11:38 и 12:19. Со станции «Свияжск» автобусы проследуют в 8:55, 11:50, 12:52 и 13:40.

С острова-града Свияжска автобусы отправятся в 16:15 и 17:00, а поезда в Казань – в 16:46 и 17:28.

В пригородных поездах действуют все региональные и федеральные льготы. Проезд в автобусе оплачивается отдельно, уточнили в министерстве.