Мультимедийный портал с архивными материалами создадут в Татарстане

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на создание мультимедийного портала, который объединит архивные материалы, интерактивные маршруты по историческим местам и тематические карты. На реализацию проекта предусмотрено 11,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заказчиком выступает Госкомитет РТ по архивному делу.

Платформа объединит цифровые копии архивных документов разных форматов – бумажных, кино-, фото-, видео- и аудиоматериалов. В систему войдут материалы Государственного архива Татарстана, муниципальных архивов, а также документы, предоставленные учреждениями и частными лицами.

Пользователи смогут строить интерактивные маршруты по историческим местам с привязкой архивных документов к конкретным точкам на карте, искать информацию в электронном каталоге и фильтровать контент по типам.

Для сотрудников архивов предусмотрят личные кабинеты с возможностью модерировать публикации.

Проект направлен на обеспечение открытого доступа к архивным материалам, повышение интереса к культурно-историческому наследию Татарстана и сохранение достоверности данных за счет использования подлинных источников.

Исполнитель проекта должен будет передать заказчику исключительную лицензию на портал и обеспечить его техническую поддержку до конца 2026 года.