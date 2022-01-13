Мультимедийный гид по экспозициям стал доступен в главном здании ГМИИ Татарстана

Мультимедийный гид по музеям России с технологией дополненной реальности Artefact стал доступен для посетителей главного здания ГМИИ Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Когда гость музея скачает приложение гида из цифрового магазина, для считывания информации ему будет необходимо загрузить данные выставки и навести камеру в приложении на выбранное произведение. Программа автоматически распознает изображение и предложит более детально познакомиться с экспонатом.

«Информация предоставляется через аудиогид, а также „точки интереса“, в рамках которой выделяется три наиболее интересные части экспоната с подробным описанием каждой», — отмечают в ведомстве.

Сейчас коллекция Музея ИЗО РТ на платформе Artefact включает картины, которые на постоянной основе экспонируются в Национальной художественной галерее «Хазинэ» (название выставки — «Основная экспозиция ГМИИ Республики Татарстан») и главном здании. В последнем с помощью нового гида можно изучить экспозиции древнерусского и русского искусства на первом этаже.

Государственный музей изобразительных искусств РТ был дважды отобран для создания мультимедийного гида Artefact в рамках национального проекта «Культура» — в 2019 и 2021 годах. Проект разработан Министерством культуры РФ. Национальный проект «Культура», как и другие нацпроекты, реализуется в стране начиная с 2019 года по инициативе Президента России Владимира Путина.