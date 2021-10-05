Мультимедиапарк «Россия – моя история» создал выставку о роли учительства в судьбе России

В мультимедийном историческом парке «Россия — моя история», расположенном на территории Казанской ярмарки, открылась выставка о роли педагогов в судьбе российского государства, приуроченная к Международному дню учителя. Проект инициирован Министерством просвещения России, в частности главой ведомства Сергеем Кравцовым.

Мультимедийные парки «Россия — моя история», напомним, — большой федеральный проект, реализуемый с 2017 года в нескольких крупных городах страны. Здесь проходят как постоянные, так и тематические выставки. В Казани мультимедийную экспозицию «Роль учителя в истории России» открыл заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев. От имени главы регионального ведомства Ильсура Хадиуллина он поприветствовал и поздравил с профессиональным праздником преподавателей и ветеранов педагогического труда.

«Сегодня на этой выставке мы посмотрим на роль учителя, процессы становления учительского труда на протяжении всей истории нашего государства и современного общества. Без истории мы никогда не сформируем будущее. Именно педагоги растят из вас тех людей, которые сформируют будущее нашей страны. Я хочу пожелать, чтобы каждый ученик стал, вырос, и я в этом не сомневаюсь, настоящим гражданином нашей великой страны, жителем нашей прекрасной республики. Хорошей доброй дороги к знаниям и удачи! С праздником, дорогие учителя!» — сказал Станислав Андреев.

С экспозицией можно бесплатно ознакомиться в павильоне Казанской ярмарки №2. На 150 мультимедийных экранах рассказывается, например, о князе Владимире Крестителе, который распорядился обучать общей грамоте при церквях, храмах и монастырях во избежание дальнейшего распространения языческих верований и представлений (дело было в Х веке); самом известном ученике Древней Руси — 12-летнем мальчике Онфиме (XIII век), двенадцать берестяных грамот которого дошли до наших дней. А также о том, кто разработал первый букварь, который служил учебным пособием для Петра I, когда в России появилась Академия наук и первый всероссийский конкурс «Учитель года» и т. д.

Выставка будет принимать всех желающих до 10 октября включительно с 10.00 до 19.00.