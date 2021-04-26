Мультимедиа-парк Казанской ярмарки и Госархив РТ откроют бесплатную выставку о Дне Победы

На Казанской ярмарке в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» 28 апреля будет открыта бесплатная для всех посетителей интерактивная выставка «Путями Победы: история в лицах». Проект создан по инициативе Государственного комитета РТ по архивному делу при поддержке объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ «Мэрхэмэт-Милосердие» и приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Выставка — своего рода масштабный интерактивный вариант книги „Татарстан: Все для фронта, все для Победы“, которую Госархив РТ выпустил еще в 2020 году. С помощью архивных документов, транслируемых большими мультимедийными экранами, мы расскажем о вкладе тружеников тыла Татарии в Победу», — рассказала ИА «Татар-информ» координатор проекта, начальник отдела выставочной деятельности Государственного архива РТ Гузель Фаезова.

Экспозиция займет 26 залов павильонов № 1 мультимедийного парка «Россия — Моя история». В каждом зале на пяти-шести горизонтальных и вертикальных экранах в форме слайд-шоу можно будет полистать электронные копии архивных документов, фотографии и видеохронику, узнать, какие заводы и предприятия ТАССР оказывали помощь фронту, о присвоении Казани звания Города трудовой доблести и т. д.

Выставка будет работать до 9 мая включительно, посетить ее можно будет с 11 до 16 часов.

Открытие выставки намечено на 14 часов 28 апреля. В церемонии примет участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан Татьяна Ларионова, председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.