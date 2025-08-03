Мультфильм «Туган Батыр» выйдет в широкий прокат в сентябре 2025 года

Проект «Туган Батыр» динамично развивается и становится популярнее. Уже 4-й год подряд в Татарстане проводится одноименный турнир по традиционной стрельбе из лука. О развитии проекта, его культурной идеологии рассказал основатель проекта «Туган Батыр», соучредитель национального комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

По словам Абдрахманова, проект развивается с каждым годом, и его поддерживают религиозные деятели Татарстана.

«В этом году, что для меня очень ценно, к нам приехали наши старейшины республики: Джалиль Хазрат, Айрат Хазрат. Поэтому это показывает то, что наши старейшины поддерживают развитие проекта, поддерживают наши традиции, наши ценности, нашу культуру», – отметил Абдрахманов.

В сентябре в федеральный прокат выйдут первые серии мультфильма «Туган Батыр», его покажут во всех кинотеатрах страны.

«Первые серии будут показаны по кинотеатрам всей страны. И здесь основная задача проекта – это оказать положительное влияние на развитие молодого поколения. Чтобы наши дети узнавали наши традиции, наши ценности. Это – почитание и уважение наших предков, любовь к родине, любовь к семье, к традициям, к любимой девушке. Вот об этом говорит наш проект. Это – связующее звено между традициями прошлого и современного общества», – пояснил основатель проекта.

Абдрахманов сообщил, что работа над проектом и мультфильмом была довольно кропотливой. Команда исследовала материалы Национальной библиотеки РТ для поиска новых идей в создании сказок.

«Мы поняли, что мало новых сказок с хорошими иллюстрациями, с хорошим содержанием и с интересными смыслами, и решили написать сказку. И проект потом начал развиваться в разных направлениях», – рассказывает Абдрахманов.

Главный герой Батыр будет путешествовать по планете, по разным регионам, и будет объединять народы.

«Мы хотим, чтобы с нашим богатырем ознакомился весь мир. Чтобы во всем мире читали сказки про Туган Батыра, смотрели мультфильмы, смотрели спектакли, Ну и проникались в наши истории, наши культуры, наши традиции», – говорит основатель проекта.