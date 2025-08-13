Мультфильм под открытым небом, роспись шопперов: Мензелинск отметил юбилей «Нашего двора»

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Вечером летнего дня в самом большом дворе поселка Изыскателей Мензелинска царила праздничная атмосфера. Здесь, в одном из благоустроенных дворе домов № 3/3, 3/4, 3/5 и 3/14, собрались местные жители и гости из других районов города.

Этот двор обновлен в 2021 году, он насчитывает более 600 жителей, среди которых около 90 – дети и подростки. Именно здесь состоялся фестиваль добрососедства, ставший важным событием для всего района.

Открыл праздник творческий блок – преподаватели детской школы искусств исполнили песню «Минзэлэ» и представили хореографическую композицию.

С приветственным словом к собравшимся обратился секретарь Мензелинского местного отделения партии «Единая Россия» Айдар Салахов.

«В Мензелинском районе активно ведется работа по улучшению инфраструктуры и созданию комфортных условий для жителей. Благодаря государственным программам значительные средства направляются на ремонт и модернизацию детских садов и школ. Это позволит обеспечить нашим детям качественное образование и безопасную среду для развития», – отметил он.

Выступающий рассказал, что в поселке Садак строится новая школа на 500 мест, а в районе стартовала масштабная трехлетняя программа по дорожному строительству.

Уже в этом году началась укладка асфальта в городе, ведется ремонт дорог в деревнях.

Салахов отметил и успехи в сельском хозяйстве: район занимает пятое место в Татарстане по производству молока и десятое – по производству зерна.

«Все эти инициативы направлены на комплексное развитие района и повышение качества жизни наших жителей», – подчеркнул он.

Депутат Госсовета РТ Азат Хамаев и предприниматель Радик Абдрахманов напомнили, что результаты программы «Наш двор» коснулись почти 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тысяч детей. В Мензелинском районе благоустроено 48 дворов.

«Особенно приятно видеть, как радуются этим переменам люди старшего поколения, как дети с удовольствием играют на новых площадках, а семьи проводят время вместе. Ведь именно для этого и создаются такие программы – чтобы сделать нашу жизнь комфортнее и радостнее», – сказал Азат Хамаев.

В этот вечер чествовали тех, кто внес вклад в благоустройство и красоту своих дворов. В торжественной обстановке вручили Благодарственные письма Рустама Минниханова. Среди награжденных – Роза Васильева, Дания Нигматуллина, Зарина Шакирова, Фарида Нигматуллина и другие активные жители.

Дания Нигматуллина ежегодно высаживает цветы и облагораживает территорию дома № 3/13.

«Я люблю выращивать цветы, мне это только в радость. Хочется украшать то место, в котором живем», – призналась она.

От имени жителей выступила руководитель ТОС № 3 Надежда Волощенко.

«Каждый двор – это не просто территория, а место, где рождаются воспоминания, где дети делают свои первые шаги, а взрослые находят уголок для отдыха. Мы хотим, чтобы эти пространства были наполнены жизнью, добротой и взаимопониманием», – отметила горожанка.

Фестиваль объединил людей разных возрастов. Для детей работала интерактивная зона с аниматорами и мыльными пузырями, проходили мастер-классы по росписи шопперов, изготовлению фигурок из смолы, технике эбру, плетению браслетов, созданию цветочных композиций.

Спортивные площадки привлекли любителей шахмат, шашек и активных игр. Вечером зрители посмотрели мультфильм под открытым небом.

Завершился праздник концертом в рамках проекта «Лето в Татарстане» с участием ансамбля «Агидель» и лучших коллективов района.

Жительница города Роза Гумбарова поделилась впечатлениями. «Этот праздник подарил всем искреннюю радость и возможность лучше узнать друг друга. Он укрепил добрососедские связи и оставил самые теплые воспоминания».

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

