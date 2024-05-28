Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мультфильм по сказке Тукая стал лучшим в конкурсе анимации
Мультфильм «Су анасы» по сказке Габдуллы Тукая победил в конкурсе анимации на XVIII Международном медиафоруме «Диалог культур» в Эрмитаже.
Как сообщили в полпредстве Татарстана в Москве, автором и режиссером мультфильма стала 24-летняя Сабина Фахрутдинова, ранее окончившая Школу дизайна НИУ ВШЭ.
«Мультфильм был создан как часть пространства-инсталляции, куда можно было присесть внутрь, посмотреть анимацию в наушниках и помедитировать», - говорится в сообщении.
Как рассказала сама Сабина, она планирует участвовать с этой работой на Казанском мусульманском кинофестивале в номинации «Анимационный фильм».
Отметим, что участниками форума стали несколько сотен молодых журналистов, фотографов, режиссёров и медиахудожников.
фото и видео: полпредство Татарстана
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»