Мультфильм по сказке Тукая стал лучшим в конкурсе анимации

Мультфильм «Су анасы» по сказке Габдуллы Тукая победил в конкурсе анимации на XVIII Международном медиафоруме «Диалог культур» в Эрмитаже.

Как сообщили в полпредстве Татарстана в Москве, автором и режиссером мультфильма стала 24-летняя Сабина Фахрутдинова, ранее окончившая Школу дизайна НИУ ВШЭ.

«Мультфильм был создан как часть пространства-инсталляции, куда можно было присесть внутрь, посмотреть анимацию в наушниках и помедитировать», - говорится в сообщении.

Как рассказала сама Сабина, она планирует участвовать с этой работой на Казанском мусульманском кинофестивале в номинации «Анимационный фильм».

Отметим, что участниками форума стали несколько сотен молодых журналистов, фотографов, режиссёров и медиахудожников.

фото и видео: полпредство Татарстана