Мультфильм «Очпочмак» Школы анимации Альметьевска стал лучшим на фестивале в Москве

В Доме кино Москвы состоялось награждение в рамках фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты». Команда школы анимации «А1002» из Альметьевска получила диплом I степени в номинации «Компьютерная анимация» за мультфильм «Очпочмак».

Эта работа оказалась отмечена среди более 1100 работ на всероссийском уровне.

«Это ежегодное мероприятие собирает в своих стенах всех детей, занимающихся экранным творчеством кино и анимационной индустрии», — отметили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

В апреле эта же работа заняла третье место в номинации «Татар телендә анимацион фильмнар» на республиканском конкурсе «МиллиМультиFest».

Руководитель студии Розалин Каримов в беседе с ИА «Татар-информ» рассказал, что мультфильм «Очпочмак» — творение творческого объединения «Точка». Дети под руководством педагога-мультипликатора Алексея Азорова начали заниматься 1 октября прошлого года и уже через месяц принялись за этот проект. Спустя три месяца, в январе, они уже представили работу на конкурс.

«Уникальность мультфильма в том, что он нарисован разными детьми, и это видно по самому ролику. Идею они придумали сами, полностью срежиссировали, отрисовали героев и сами озвучили. Озвучка проходила в двух вариантах — на русском и татарском языках», — пояснил собеседник агентства.

Теперь юные мультипликаторы хотят создать новые продукты для конкурсов. «Есть возможность получить гранты на создание мультфильмов или полноценного короткометражного кино. В планах — заявиться снова, с большим количеством работ», — поделился планами Розалин Каримов.

В команду победителей вошли Марк Шабалов, Алина Зайнуллина, Карина Платонова, Эмилия Габдуллина, Виктория Буркеева, Диана Потапова, Аделия Валиева, Камилла Абдрахманова.