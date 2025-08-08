Мультфильм о школьнике и динозаврах выйдет в прокат 28 августа

Анимационный фильм «Доктор Динозавров» выйдет в российский прокат 28 августа. Картина создана студией «Ярко», которая входит в состав АО «Газпром-Медиа холдинг».

В центре сюжета – школьник, случайно попадающий через древний портал в эпоху динозавров. Там он сталкивается с рядом испытаний, преодолевая которые герой переосмысливает привычные жизненные ситуации.

Создатели мультфильма заявляют, что проект ориентирован на детскую и семейную аудиторию, а также затрагивает темы воспитания, жизненных ценностей и профессионального выбора.