news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 августа 2025 11:39

Мультфильм о школьнике и динозаврах выйдет в прокат 28 августа

Читайте нас в
Телеграм

Анимационный фильм «Доктор Динозавров» выйдет в российский прокат 28 августа. Картина создана студией «Ярко», которая входит в состав АО «Газпром-Медиа холдинг».

В центре сюжета – школьник, случайно попадающий через древний портал в эпоху динозавров. Там он сталкивается с рядом испытаний, преодолевая которые герой переосмысливает привычные жизненные ситуации.

Создатели мультфильма заявляют, что проект ориентирован на детскую и семейную аудиторию, а также затрагивает темы воспитания, жизненных ценностей и профессионального выбора.

#мультфильм #динозавры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

Глава ГАИ Казани: «Один поворот руля на встречку, и дети остались без родителей»

7 августа 2025
IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

IT-вакансии Татарстана-2025: спрос на программистов и самые высокооплачиваемые профессии

7 августа 2025