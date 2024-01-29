Муллин: Нижнекамску нужны три площадки для выгула собак

В Нижнекамске необходимо оборудовать три площадки для выгула собак, а вопрос со строительством приютов пока отложен. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Когда мы проводим капитальные ремонты дворов, мы „распыляемся“ на детские площадки. Может быть, есть смысл, сделать одну красивую, полноценную площадку и параллельно оборудовать место для выгула собак», — отметил спикер.

Ранее этот вопрос уже поднимался в разговоре с Институтом пространственного развития. Тогда Муллин отметил, что городу достаточно трех площадок по 0,5-0,6 гектара, где смогут собираться владельцы собак, будут проводиться мероприятия.

«Любителей собак, кошек, я думаю, много. И должны быть места, где мы могли бы проводить какие-то фестивали, праздники, общаться и делиться опытом, приглашать детей, — прокомментировал он.

Глава района добавил, что вопрос со строительством приютов для животных все еще не решен, и выразил надежду на поддержку республики.

«Был план строительства приютов, но он был отложен. Спасибо волонтерам, которые их содержат, но там условия достаточно плачевные. Нужно проработать эту тему. В городе надо посмотреть места, мы все время уходим за город. Понятно, что есть санитарно-защитная зона. Может, есть смысл где-то арендовать территорию предприятия», — завил Муллин.

Помощник главы НМР по вопросам развития дог-френдли среды Айгуль Аитова упомянула, что инфраструктура для владельцев собак должна стать такой же обязательной единицей благоустройства, как детские и спортивные площадки. Она востребована круглый год на протяжении всего дня, вне зависимости от погодных условий. «В идеале, должны быть реализованы три площадки — для гигиенического выгула, для занятий и игр с собаками, для дрессировки», — пояснила спикер.