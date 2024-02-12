Муллин заявил, что обеспеченность кадрами в здравоохранении Нижнекамска остается низкой

Обеспеченность кадрами в здравоохранении Нижнекамска остается низкой, однако, несмотря на это, в муниципальном образовании реализуется ряд программ для привлечения специалистов. Об этом на деловом понедельнике заявил глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.

«Обеспечение кадрами — один из стратегических вопросов для нас. Мы и дальше будем поддерживать наших молодых специалистов. Неважно, нижнекамские они или приезжие», — прокомментировал Рамиль Муллин.

В прошлом году была утверждена программа поддержки молодых врачей Нижнекамского района до 2026 года, в которой предоставляется выплата в размере 100 тыс. рублей в течение двух лет специалистам, впервые трудоустраивающимся в медицинские организации. На эти цели в 2023 году Раисом РТ Рустамом Миннихановым было согласовано 5 млн рублей. На эту программу в 2024 году запланировано 6,4 млн рублей.

Помимо этого, реализуются республиканские и федеральные программы по привлечению кадров — как в городе, так и на селе. Так, с 2012 года реализуется программа для работников сельской местности «Земский доктор». Начиная с 2014 года по программе предоставления грантов Правительством РТ на улучшение жилищных условий было привлечено 113 врачей. В рамках программы для работников сельской местности «Земский фельдшер» гранты от 500 тыс. до 750 тыс. рублей получили семь фельдшеров.

Фото: пресс-служба НМР

«Без кадров исполнение стратегии немыслимо. Сегодня мы имеем самую низкую обеспеченность врачами среди городов республики. Министерство, больницы совместно с муниципалитетом активно решают и будут решать данную задачу. Впервые за последние пять лет мы имеем прирост в 13 человек», — подчеркнул руководитель Управления здравоохранения по району Сергей Мерясев.

Сегодня в медицинских вузах Казани, Ижевска, Саратова обучаются 96 студентов-целевиков. В этом году в Нижнекамск приедут работать восемь ординаторов. В 2025-м планируется трудоустройство 16 врачей ординаторов узких специальностей.

В 2023 году исполнительным комитетом было выделено 62 квартиры для работников медорганизаций города, сейчас идет их закрепление. Также благодаря поддержке Раиса республики из допдохода бюджета района было выделено 24,7 млн рублей на ремонт этих квартир и 7,3 млн рублей на закупку мебели и необходимой бытовой техники.