Муллин: Задача номер один в Нижнекамске — разгрузить основные магистрали от автомашин

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин заявил, что на сегодняшний день задача номер один в городе — разгрузить основные магистрали от автомашин. Встреча с жителями микрорайонов №28 и 31 прошла в средней школе №32 в формате «Открытый разговор с властью». В разговоре Муллин затронул вопросы благоустройства территорий, дорог и детских площадок.

«Мы заложили в бюджет 80 млн рублей на транспортные перевозки. Сейчас в автобусах ежедневно ездят 16,5 тыс. человек, в трамваях — 22 тыс. Работают 45 автобусов. Огромные средства тратят на общественный транспорт и наши промышленные предприятия. Тем не менее даже на промзону ежедневно ездят 2-3 тыс. автомашин. Для чего это делать, если мы можем развивать общественный транспорт?».

Также руководитель затронул вопрос парковочных мест во дворах и посетовал, что нижнекамским водителям не хватает элементарной культуры поведения. Муллин отметил, что в городе химиков рассмотрят места для общественных парковок, хотя, по его мнению, машины — это вопрос их собственников.

«В городе слишком много машин и, конечно, нам бы хотелось очистить наши дворы от техники. В Нижнекамске нет элементарной культуры водителей, если бы была возможность, машины парковали бы прямо в подъездах», — отметил он в разговоре с жителями.