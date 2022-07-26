Муллин вручил премии и открытки дворникам, которые убирали майдан на Сабантуе

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин вручил денежные премии и открытки дворникам, которые убирали майдан на Сабантуе. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской администрации.

«В этом году по поручению Рамиля Хамзовича [Муллина] всем работникам ЖКХ, которые помогали ухаживать за майданом перед Сабантуем, дали премию. Премию дали всем, [но] в зависимости от того, сколько кто там сделал. Средства, да, возможно, небольшие, но такая практика в районе и городе была реализована впервые», — сообщила начальник пресс-службы Яна Енькова.

По словам собеседницы агентства, также были подготовлены открытки с благодарностью от главы исполкома за то, что коммунальщики помогли организовать этот большой праздник.

«Сабантуй — национальный праздник, который по традиции в городе Нижнекамске отмечается с большим размахом. Для придания особой атмосферы и духа праздника, гармоничного отражения национального колорита, истории татарского народа в программе и оформлении мероприятия была проведена огромная подготовительная работа.

Настоящим я выражаю Вам благодарность за добросовестный труд в воплощении в реальность яркого масштабного действа, которое останется в памяти тысяч горожан и гостей города как Сабантуй города Нижнекамска 2022 года. Доброго здравия, бодрости духа и дальнейшей плодотворной работы во благо процветания Нижнекамска», — говорится в открытке, подписанной руководителем исполкома.

Работники ЖКХ поблагодарила Муллина в соцсетях.

«Много лет работаю дворником, и каждый год мы ездим готовить майдан перед праздником Сабантуй. В этом году впервые нас поощрили за данную работу и прислали благодарственные открытки от Муллина Рамиля Хамзовича. Такое впервые, нам очень приятно, что наконец-то оценили нашу работу», — написал работник ЖКХ.

«Уважаемый Рамиль Хамзович! Примите от меня огромную благодарность. Мне было очень приятно получить от Вашего имени благодарственную открытку и денежное вознаграждение. Желаю Вам крепкого здоровья и процветания в Ваших делах», — пожелала работающая в жилищно-коммунальной сфере Нафиса Галиева.