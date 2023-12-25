Муллин: «В течение трех лет Нижнекамск обретет 300–400 тыс. кв. метров жилья»

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на итоговой пресс-конференции рассказал о планах по расширению населенного пункта. Главной задачей он видит создание интересного и привлекательного города, а население должно увеличиться до 350 тыс. человек.

По словам спикера, сейчас меняется архитектура города. Застройщики также проявляют свой интерес к территории. Ценовую политику мэр определил как доступную для горожан.

«Если всё будет нормально, то в течение двух-трех лет Нижнекамск обретет порядка 300–400 тыс. кв. метров комфортного жилья. Затем город будет развиваться в сторону трассы М7. У нас еще там остается 300 гектаров земли — это будущее города. Думаю, что в течение 15–30 лет, если город будет системно заниматься кадровой политикой и созданием условий, чтобы быть интересным, удастся довести население до отметки в 350 тыс. человек», — поделился своим видением мэр.

На данный момент существует концепция застройки центра — здесь часть земли принадлежит челнинской компании «Домкор». Сейчас фирма ищет варианты кооперации с другими компаниями, чтобы сделать город интересным.

«Поэтому к 2026 году необходимо сделать периметр 15-го, 7-го, 8-го микрорайонов, которые приходятся на центр города, и основная застройка будет по улицам Мира, Сююмбике, Чулман и Южная. Всё в рамках существующих границ города. Перспектив пока достаточно. Всё будет зависеть от того, насколько город будет проглатывать, насколько бизнес будет требовать кадровые ресурсы», — подчеркнул Муллин.

Мэр также отметил, что при поддержке градообразующего предприятия удалось заказать мастер-план по развитию города, который определил его будущее. В ближайшее время документ представят на общественные обсуждения.