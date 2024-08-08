Муллин: В этом году в коммунальные сети Нижнекамска вложат почти 1 млрд рублей

В этом году в обновление коммунальных сетей Нижнекамска будет инвестировано почти 1 млрд рублей. Об этом на встрече с жителями района сообщил градоначальник, глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Вопрос состояния сетей в Нижнекамске требует большого внимания. На протяжении последних 20 лет мы выжимали из них все возможное. На сегодняшний день их износ составляет 70%. Сейчас задача номер один — это зайти в зиму так, чтобы никто не замёрз. Поэтому до конца года будут заменены самые проблемные 17 километров сетей, в общей сложности на это будет потрачено почти 1 млрд рублей», — заявил Муллин.

Он напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о создании в республике программы по ремонту и замене инженерных сетей. Это решение стало долгожданным для многих районов, в том числе и Нижнекамского.