Муллин: Создание инфраструктуры в Камских Полянах позволит привлечь туристов

Нижнекамский район может стать новой точкой притяжения для туристов, если создать здесь соответствующую инфраструктуру. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Кажется, что промышленный Нижнекамск с этим несовместим. Но у нас есть Кама, Камские Поляны, уникальные площадки вроде Корабельной рощи, дубовников, заливов. Например, сегодня Камские Поляны — это зона бесконтрольного рыболовства. Если мы создадим инфраструктуру, которая позволит людям приезжать, оставаться, ночевать, то все изменится. Это уже и гостиницы, и общепит, и такси, и другие услуги. Так что возможности Нижнекамска в этом направлении огромны», — отметил руководитель.

По мнению Муллина, сегодня необходимо развитие города, так как без соответствующей инфрастуктуры молодежь уезжает в другие города.

«Территория должна стать интересной, чтобы молодежь могла реализоваться. Нужны интересные бизнес-проекты, направления, которые бы подталкивали молодежь оставаться и приезжать в маленький город. Будь то кофейня, некие производства, услуги — все что угодно», — сказал он.

Огромным плюсом в плане развития послужит проект ответвления от федеральной трассы М7, обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Эта дорога станет огромным стимулом для развития экономики территории. «Нижнекамск сейчас остается тупиковым направлением, а эта дорога все изменит», — считает Рамиль Муллин.